Филипович Лукия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти14.01.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ботвич Екатерина Варфоломеевна
Отец ребёнка: Филипович Варфоломей Львович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Филиппович Семён Варфоломеевич
Отец ребёнка: Филипович Варфоломей Львович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Филипович Давыд Варфоломеевич
Отец ребёнка: Филипович Варфоломей Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ярошевич Александра Варфоломеевна
Отец ребёнка: Филипович Варфоломей Львович
Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область
Смерть
14.01.1850