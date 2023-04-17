Филипович Лукия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипович Лукия Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

14.01.1850

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ботвич Екатерина Варфоломеевна

Отец ребёнка: Филипович Варфоломей Львович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Филиппович Семён Варфоломеевич

Отец ребёнка: Филипович Варфоломей Львович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Филипович Давыд Варфоломеевич

Отец ребёнка: Филипович Варфоломей Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ярошевич Александра Варфоломеевна

Отец ребёнка: Филипович Варфоломей Львович

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область
Смерть
14.01.1850
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