Филипович (Гаманович) Богумила Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипович (Гаманович) Богумила Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1868

Сын: Филипович Антоний Давыдович

Отец ребёнка: Филипович Давыд Варфоломеевич

Рождение ребёнка
20.12.1869

Сын: Филипович Игнат Давыдович

Отец ребёнка: Филипович Давыд Варфоломеевич

Рождение ребёнка
29.08.1872

Сын: Филипович Иван Давыдович

Отец ребёнка: Филипович Давыд Варфоломеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипович Давыд Варфоломеевич