Филипович (Гаманович) Богумила Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1868
Сын: Филипович Антоний Давыдович
Отец ребёнка: Филипович Давыд Варфоломеевич
Рождение ребёнка
20.12.1869
Сын: Филипович Игнат Давыдович
Отец ребёнка: Филипович Давыд Варфоломеевич
Рождение ребёнка
29.08.1872
Отец ребёнка: Филипович Давыд Варфоломеевич
Бракосочетание
Неизвестно