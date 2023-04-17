Филипович Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилипович Анна Павловна

Филипович Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

14.03.1866

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1861

Сын: Филипович Константин Давыдович

Отец ребёнка: Филипович Давыд Варфоломеевич

Рождение ребёнка
12.09.1863

Дочь: Филипович Ефровинья Давыдовна

Отец ребёнка: Филипович Давыд Варфоломеевич

Рождение ребёнка
01.08.1865

Сын: Филипович Семён Давыдович

Отец ребёнка: Филипович Давыд Варфоломеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипович Давыд Варфоломеевич

Смерть
14.03.1866
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close