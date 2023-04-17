Филипович Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти14.03.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1861
Сын: Филипович Константин Давыдович
Отец ребёнка: Филипович Давыд Варфоломеевич
Рождение ребёнка
12.09.1863
Дочь: Филипович Ефровинья Давыдовна
Отец ребёнка: Филипович Давыд Варфоломеевич
Рождение ребёнка
01.08.1865
Сын: Филипович Семён Давыдович
Отец ребёнка: Филипович Давыд Варфоломеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.03.1866