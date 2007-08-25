Ляпина (Ляпина) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпина (Ляпина) Анна Григорьевна

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Место рождения

Вадинск

Дата рождения

28.11.1916

Дата смерти

25.08.2007

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1916

Отец: Ляпин Григорий Алексеевич

Мать: Ляпина Александра

Вадинск
Образование
1936
Николаев, Миколаївська область
Школа Морских лётчиков Главсевморпути имени Леваневского
Рождение ребёнка
30.07.1939

Дочь: Лихачёва Наталья

Отец ребёнка: Стариков Владимир

Якутск
Бракосочетание
1939

Муж: Стариков Владимир

Якутск
Смерть
25.08.2007
Москва
Похороны
Неизвестно
Жилинское кладбище
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