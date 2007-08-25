Ляпина (Ляпина) Анна Григорьевна
Место рожденияВадинск
Дата рождения28.11.1916
Дата смерти25.08.2007
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1916
Отец: Ляпин Григорий Алексеевич
Мать: Ляпина Александра
Вадинск
Образование
1936
Николаев, Миколаївська область
Школа Морских лётчиков Главсевморпути имени Леваневского
Рождение ребёнка
30.07.1939
Дочь: Лихачёва Наталья
Отец ребёнка: Стариков Владимир
Якутск
Бракосочетание
1939
Муж: Стариков Владимир
Якутск
Смерть
25.08.2007
Москва
Похороны
Неизвестно
Жилинское кладбище