Лихачёва (Старикова) Наталья
Место рожденияЯкутск
Дата рождения30.07.1939
Дата смерти17.03.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1939
Отец: Стариков Владимир
Мать: Ляпина Анна Григорьевна
Якутск
Бракосочетание
04.06.1960
Муж: Лихачёв Александр
Рига
Бракосочетание
12.01.1977
Муж: Родионов Алексей
Москва
Развод
Неизвестно
Муж: Лихачёв Александр
Смерть
17.03.2010
Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Жилинское кладбище