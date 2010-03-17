Лихачёва (Старикова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва (Старикова) Наталья

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Место рождения

Якутск

Дата рождения

30.07.1939

Дата смерти

17.03.2010

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1939

Отец: Стариков Владимир

Мать: Ляпина Анна Григорьевна

Якутск
Бракосочетание
04.06.1960

Муж: Лихачёв Александр

Рига
Бракосочетание
12.01.1977

Муж: Родионов Алексей

Москва
Развод
Неизвестно

Муж: Лихачёв Александр

Смерть
17.03.2010
Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Жилинское кладбище
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