Беляева (Смирнова) Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения02.08.1914
Дата смерти09.04.2008
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1914
Рождение ребёнка
15.01.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляев Александр Иванович
Рождение ребёнка
18.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляхов Никанор Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляхов Никанор Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.01.1955
Сын: Беляев Александр Никанорович
Отец ребёнка: Беляхов Никанор Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозница
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.04.2008
Чистые Боры, Буйский муниципальный район, Костромская область
Похороны
Неизвестно
Буйское Троицкое кладбище (Бараново)