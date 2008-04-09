Беляева (Смирнова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Смирнова) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Большое Ермолино, Шушкодомская волость, Буйский уезд

Дата рождения

02.08.1914

Дата смерти

09.04.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

1888 г.р.

Дети

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1955 г.р.
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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1914

Отец: Смирнов Дмитрий Витальевич

Мать: Смирнова Анна Александровна

Большое Ермолино, Шушкодомская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Александр Иванович

Большое Ермолино, Шушкодомская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляхов Никанор Дмитриевич

Большое Ермолино, Шушкодомская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляхов Никанор Дмитриевич

Большое Ермолино, Шушкодомская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1955

Сын: Беляев Александр Никанорович

Отец ребёнка: Беляхов Никанор Дмитриевич

Большое Ермолино, Шушкодомская волость, Буйский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозница
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.04.2008
Чистые Боры, Буйский муниципальный район, Костромская область
Похороны
Неизвестно
Буйское Троицкое кладбище (Бараново)
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