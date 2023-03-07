Смирнова (Ларичева) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения27.06.1888
Дата смертиОколо 1971
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1888
Рождение ребёнка
02.08.1914
Дочь: Беляева Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Витальевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Смирнов Александр Федорович
Отец ребёнка: Смирнов Федор Никандрович
Рождение ребёнка
11.07.1924
Дочь: Исаева Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Смирнов Федор Никандрович
с. Шушкодом
Рождение ребёнка
12.03.1927
Дочь: Барышева Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Смирнов Федор Никандрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1971
Похороны
Неизвестно
Шушкодомское кладбище