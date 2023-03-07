Смирнова (Ларичева) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Ларичева) Анна Александровна

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Место рождения

Большое Ермолино, Шушкодомская волость, Буйский уезд

Дата рождения

27.06.1888

Дата смерти

Около 1971

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1888

Отец: Ларичев Александр Потапьевич

Мать: Ларичева Мария Георгиевна

Большое Ермолино, Шушкодомская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1914

Дочь: Беляева Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Витальевич

Большое Ермолино, Шушкодомская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1921

Сын: Смирнов Александр Федорович

Отец ребёнка: Смирнов Федор Никандрович

Большое Ермолино, Шушкодомская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1924

Дочь: Исаева Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Смирнов Федор Никандрович

с. Шушкодом
Рождение ребёнка
12.03.1927

Дочь: Барышева Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Смирнов Федор Никандрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1971
Похороны
Неизвестно
Шушкодомское кладбище
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