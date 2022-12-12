Беляхов Никанор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляхов Никанор Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Мария Дмитриевна

Большое Ермолино, Шушкодомская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Мария Дмитриевна

Большое Ермолино, Шушкодомская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1955

Сын: Беляев Александр Никанорович

Мать ребёнка: Беляева Мария Дмитриевна

Большое Ермолино, Шушкодомская волость, Буйский уезд
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно
Шушкодомское кладбище
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