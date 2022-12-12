Беляхов Никанор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляева Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляева Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.01.1955
Сын: Беляев Александр Никанорович
Мать ребёнка: Беляева Мария Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно
Шушкодомское кладбище