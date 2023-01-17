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Беляев Александр Никанорович

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Место рождения

Большое Ермолино, Шушкодомская волость, Буйский уезд

Дата рождения

24.01.1955

Дата смерти

17.12.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1955

Отец: Беляхов Никанор Дмитриевич

Мать: Беляева Мария Дмитриевна

Большое Ермолино, Шушкодомская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
01.08.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Буй, город Буй, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Тракторист
Смерть
17.12.1991
Буй, город Буй, Костромская область
Причина смерти: Попал под трактор
Похороны
Неизвестно
Буйское Троицкое кладбище (Бараново)
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