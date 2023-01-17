Беляев Александр Никанорович
Место рождения
Дата рождения24.01.1955
Дата смерти17.12.1991
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1955
Рождение ребёнка
1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.08.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Тракторист
Смерть
17.12.1991
Причина смерти: Попал под трактор
Похороны
Неизвестно
Буйское Троицкое кладбище (Бараново)