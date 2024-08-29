Кулаев Мстислав (Мухамедхан Сахипкиреевич) Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулаев Мстислав (Мухамедхан Сахипкиреевич) Александрович

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Место рождения

Зиянчурино, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

25.01.1873 ст.

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1873 ст.

Отец: Кулаев Сахипкирей Мусаевич

Мать: Янифа Садыковна

Зиянчурино, Кувандыкский, Оренбургская область
8 февраля по новому стилю. Запись в метрической книге №2
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулаева Татьяна Мстиславовна

Мать ребёнка: Татаринова Нина Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беззубова (Кулаева) Вероника Мстиславовна

Мать ребёнка: Татаринова Нина Анатольевна

Место жительства
Неизвестно
Образование
1886
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Поступление в оренбургскую гимназию, где к тому времени было выделено несколько мест для детей-башкир
Рождение ребёнка
1894

Сын: Кулаев Амирхан Мухаметханович

Мать ребёнка: не указана

Зиянчурино, Кувандыкский, Оренбургская область
Образование
1896
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Окончание гимназии
Образование
1902
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Получение диплома врача
Место жительства
19.08.1902
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Исходя из записи личного дела студенка Кулаева Мухамедхана Сахипгиреевича, ввиду получения стипендии он был обязан сообщать о своем месте жительства и работы. Адрес указан как: "ул. Поповая Гора, дом... Показать все
Крещение
06.11.1902
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Покровская церковь Восприемники: Начальник типографии Императорского Казанского Университета Коллежский асессор Александр Титович Соловьев и жена профессора Александра Ивановна Катанова.
Бракосочетание
10.11.1902 ст.

Жена: Татаринова Нина Анатольевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Покровская церковь города Казани.
Образование
С 1903 по 1905
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Ординатор пр кафедре лечебной диагностики
Рождение ребёнка
29.10.1903

Дочь: Соколова (Кулаева) Елена Мстиславовна

Мать ребёнка: Татаринова Нина Анатольевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
С 1913 по 1917
"С начала Первой мировой войны вплоть до Октябрьской революции и выхода России из войны с Германией служил главным врачом 275-го полевого госпиталя Юго-Западного фронта."
Работа или профессия
С 26.01.1919 по 30.03.1919
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Председатель Башкирского правительства. В итоге 20 марта 1919 года в Москве было подписано Соглашение центральной Советской власти с Башкирским Правительством о Советской Автономной Башкирии. Этот и... Показать все
Смерть
1958
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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