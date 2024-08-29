Кулаев Мстислав (Мухамедхан Сахипкиреевич) Александрович
Место рождения
Дата рождения25.01.1873 ст.
Дата смерти1958
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1873 ст.
Отец: Кулаев Сахипкирей Мусаевич
Мать: Янифа Садыковна
8 февраля по новому стилю. Запись в метрической книге №2
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулаева Татьяна Мстиславовна
Мать ребёнка: Татаринова Нина Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беззубова (Кулаева) Вероника Мстиславовна
Мать ребёнка: Татаринова Нина Анатольевна
Место жительства
Неизвестно
Образование
1886
Поступление в оренбургскую гимназию, где к тому времени было выделено несколько мест для детей-башкир
Рождение ребёнка
1894
Сын: Кулаев Амирхан Мухаметханович
Мать ребёнка: не указана
Образование
1896
Окончание гимназии
Образование
1902
Получение диплома врача
Место жительства
19.08.1902
Исходя из записи личного дела студенка Кулаева Мухамедхана Сахипгиреевича, ввиду получения стипендии он был обязан сообщать о своем месте жительства и работы. Адрес указан как: "ул. Поповая Гора, дом... Показать все
Крещение
06.11.1902
Покровская церковь Восприемники: Начальник типографии Императорского Казанского Университета Коллежский асессор Александр Титович Соловьев и жена профессора Александра Ивановна Катанова.
Бракосочетание
10.11.1902 ст.
Покровская церковь города Казани.
Образование
С 1903 по 1905
Ординатор пр кафедре лечебной диагностики
Рождение ребёнка
29.10.1903
Дочь: Соколова (Кулаева) Елена Мстиславовна
Мать ребёнка: Татаринова Нина Анатольевна
Работа или профессия
С 1913 по 1917
"С начала Первой мировой войны вплоть до Октябрьской революции и выхода России из войны с Германией служил главным врачом 275-го полевого госпиталя Юго-Западного фронта."
Работа или профессия
С 26.01.1919 по 30.03.1919
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Председатель Башкирского правительства. В итоге 20 марта 1919 года в Москве было подписано Соглашение центральной Советской власти с Башкирским Правительством о Советской Автономной Башкирии. Этот и... Показать все
Смерть
1958