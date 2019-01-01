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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
706Зиянчурина (Бекетерова, Бикетерова), д. башк.при р. Сакмаре.15026102231225Мечеть 1, базар по субботам.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
562. Зиянчурина (Бикитер), деревня бывшая государственная, при реке Сакмаре, дворов 68, жителей 362, волостное правление (уездный город в 140 верстах), мечеть, школа, баз Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Зиянчурина
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
75109Зиянчуриносело51°33'с.ш.56°55'в.д.M-40-018
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53714000102с Зиянчуриносело