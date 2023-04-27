Соколова (Кулаева) Елена Мстиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.08.1987
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Соколов Владимир Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Соколов Владимир Петрович
Смерть
08.08.1987
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)