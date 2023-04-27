Соколова (Кулаева) Елена Мстиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Кулаева) Елена Мстиславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.08.1987

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кулаев Мстислав Александрович

Мать: Татаринова Нина Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Соколов Владимир Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Владимир Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Соколов Владимир Петрович

Смерть
08.08.1987
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)