Соколов Владимир Петрович
Место рождения
Дата рождения16.09.1895 ст.
Дата смерти19.07.1967
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1895 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Соколова (Кулаева) Елена Мстиславовна
Место жительства
Неизвестно
Набережная Жданова д.15
Крещение
16.09.1895 ст.
МК Преображенского собора за 1895 год Восприемники "сын надворного советника Алексей Петров Соколов и дочь надворного советника Серафима Петрова Соколова"
Получение воинского звания/чина
С 1916 по 1917
1916-1917 курсы прапорщиков Белой Армии (Александровское пехотное училище)
Военная служба
С ?.02.1917 по ?.07.1917
"02.1917-Прапорщик 244 пехотного полка"- из автобиографии дела персонального пенсионера ГА РФ
Военная служба
С ?.07.1917 по ?.01.1918
Младший офицер 81-го Апшеронского полка на Юго-западном направлении- из автобиографии персонального пенсионера ГА РФ
Военная служба
С 1918 по 1919
1918-1919-Агитатор губернского военкомата
Военная служба
С 1919 по 1919
"1919-1919- военком 1 Казанского стрелкового полка" - из автобиографии персонального пенсионера ГА РФ
Работа или профессия
С 1919 по 1920
Пропагандист политического отдела Красной Армии
Работа или профессия
С 1920 по 1921
Преподаватель партийной школы
Образование
С 1921 по 1922
Курсант курсов Марксизма-Ленинизма при ЦК ВКП(б)
Образование
С 1922 по 1925
Студент института Красной профессуры
Работа или профессия
С 1925 по 1926
Преподаватель университета имени Свердлова
Работа или профессия
С 1926 по 1928
Коломна, Коломенский, Московская область
Преподаватель партийной школы
Работа или профессия
С 1928 по 1929
Звенигород, Звенигород, Московская область
Преподаватель-консультант Дома политического образования Московского ГК ВКП(б)
Работа или профессия
С 1929 по 1931
Преподаватель Среднеазиатского коммунистического университета
Работа или профессия
С 1931 по 1936
Заведующий кафедрой Марксизма-Ленинизма Сельскохозяйственного института
Рождение ребёнка
04.07.1931
Сын: Соколов Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Соколова (Кулаева) Елена Мстиславовна
Работа или профессия
С 1936 по 1941
Внештатный лектор бюро ОБЛою
Арест
С 1941 по 1946
В 1941 г. приговорен Особым совещанием к 5 г. ИТЛ- УНЖЛАГ
Работа или профессия
С 1946 по 1948
Художник областного товарищества художников
Арест
С 1948 по 1954
Приговорен к ссылке на 8 лет как "повторник" в Красноярский край с Дзержинское
Реабилитация осужденного
09.07.1955
Работа или профессия
С 1956 по 1957
ВИО заведующего кабинетом кафедры Марксизма-Ленинизма политэкономии Сельскохозяйственного института
Бракосочетание
03.07.1956
Работа или профессия
С 1957 по 1964
Старший преподаватель кафедры Марксизма-Ленинизма Сельскохозяйственного института
Смерть
19.07.1967