Соколов Дмитрий Владимирович
Место рождения
Дата рождения04.07.1931
Дата смерти06.10.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.?
Сын: Соколов Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Соколова (Мухина) Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
12.02.1963
Дочь: Каминская (Соколова) Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Соколова (Мухина) Нина Григорьевна
Смерть
06.10.1978