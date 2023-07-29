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Соколов Дмитрий Владимирович

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

04.07.1931

Дата смерти

06.10.1978

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1931

Отец: Соколов Владимир Петрович

Мать: Соколова (Кулаева) Елена Мстиславовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова (Мухина) Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
14.03.?

Сын: Соколов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Соколова (Мухина) Нина Григорьевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.02.1963

Дочь: Каминская (Соколова) Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Соколова (Мухина) Нина Григорьевна

Смерть
06.10.1978
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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