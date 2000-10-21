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Чистяков Николай Павлович

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Место рождения

С.Кузьминка

Дата рождения

15.05.1899

Дата смерти

04.01.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1899

Отец: Чистяков Павел Павлович

Мать: Чистякова Екатерина Алексеевна

С.Кузьминка
Бракосочетание
Около 1934

Жена: Чистякова Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 05.01.1935

Дочь: Морозова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Чистякова Меланья Евстигнеевна

Бракосочетание
Около 1938

Жена: Чистякова Меланья Евстигнеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Главный инженер Прохладненского ремонтного завода
Смерть
04.01.1962
Прохладный
Похороны
Неизвестно
Prokhladny, Kabardino-Balkaria Russia
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