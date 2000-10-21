Чистяков Николай Павлович
Место рожденияС.Кузьминка
Дата рождения15.05.1899
Дата смерти04.01.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1899
С.Кузьминка
Бракосочетание
Около 1934
Рождение ребёнка
Около 05.01.1935
Дочь: Морозова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Чистякова Меланья Евстигнеевна
Бракосочетание
Около 1938
Работа или профессия
Неизвестно
Главный инженер Прохладненского ремонтного завода
Смерть
04.01.1962
Прохладный
Похороны
Неизвестно
Prokhladny, Kabardino-Balkaria Russia