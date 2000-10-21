Чистякова (Снесарева) Меланья Евстигнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова (Снесарева) Меланья Евстигнеевна

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Место рождения

ст. Тихорецкая

Дата рождения

31.12.1905

Дата смерти

11.02.1979

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1905

Отец: Снесарев Евстигней Петрович

Мать: Снесарева Варвара Ивановна

ст. Тихорецкая
Рождение ребёнка
Около 05.01.1935

Дочь: Морозова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Чистяков Николай Павлович

Бракосочетание
Около 1938

Муж: Чистяков Николай Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.02.1979
Похороны
Неизвестно
Minsk, Minsk Region Belarus
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