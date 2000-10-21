Чистякова (Снесарева) Меланья Евстигнеевна
Место рожденияст. Тихорецкая
Дата рождения31.12.1905
Дата смерти11.02.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1905
ст. Тихорецкая
Рождение ребёнка
Около 05.01.1935
Дочь: Морозова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Чистяков Николай Павлович
Бракосочетание
Около 1938
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.02.1979
Похороны
Неизвестно
Minsk, Minsk Region Belarus