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Снесарева Варвара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Иван

Мать: N

Бракосочетание
До 1897

Муж: Снесарев Евстигней Петрович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Снесарев Григорий Евстигнеевич

Отец ребёнка: Снесарев Евстигней Петрович

Рождение ребёнка
Между 1900 и 1904

Дочь: Чепа Анна Евстигнеевна

Отец ребёнка: Снесарев Евстигней Петрович

Рождение ребёнка
31.12.1905

Дочь: Чистякова Меланья Евстигнеевна

Отец ребёнка: Снесарев Евстигней Петрович

ст. Тихорецкая
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Фоменченко Елена Евстигнеевна

Отец ребёнка: Снесарев Евстигней Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1966
Репное
Похороны
Неизвестно
Репное
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