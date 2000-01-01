Снесарева Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1897
Рождение ребёнка
1899
Сын: Снесарев Григорий Евстигнеевич
Отец ребёнка: Снесарев Евстигней Петрович
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1904
Дочь: Чепа Анна Евстигнеевна
Отец ребёнка: Снесарев Евстигней Петрович
Рождение ребёнка
31.12.1905
Дочь: Чистякова Меланья Евстигнеевна
Отец ребёнка: Снесарев Евстигней Петрович
ст. Тихорецкая
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Фоменченко Елена Евстигнеевна
Отец ребёнка: Снесарев Евстигней Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1966
Репное
Похороны
Неизвестно
Репное