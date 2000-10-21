Морозова (Чистякова) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 05.01.1935
Дата смерти21.10.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.01.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.10.2000
Похороны
Неизвестно
Kherson, Khersons'ka oblast Ukraine