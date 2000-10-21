Морозова (Чистякова) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Чистякова) Галина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 05.01.1935

Дата смерти

21.10.2000

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.01.1935

Отец: Чистяков Николай Павлович

Мать: Чистякова Меланья Евстигнеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.10.2000
Похороны
Неизвестно
Kherson, Khersons'ka oblast Ukraine
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