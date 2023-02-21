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Чистяков Павел Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

15.04.1932

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Чистяков Павел Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1899

Сын: Чистяков Николай Павлович

Мать ребёнка: Чистякова Екатерина Алексеевна

С.Кузьминка
Рождение ребёнка
Между 1899 и 1932

Дочь: Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Чистякова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
23.08.1900

Сын: Чистяков Павел Павлович

Мать ребёнка: Чистякова Екатерина Алексеевна

С. Кузьминка
Рождение ребёнка
1906

Сын: Чистяков Глеб Павлович

Мать ребёнка: Чистякова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
?.02.1907

Дочь: Рождественская Нина Павловна

Мать ребёнка: Чистякова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
19.10.1908

Сын: Чистяков Борис Павлович

Мать ребёнка: Чистякова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Чистяков Лев Павлович

Мать ребёнка: Чистякова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
07.05.1919

Сын: Чистяков Александр Павлович

Мать ребёнка: Чистякова Екатерина Алексеевна

С.Кузьминка
Работа или профессия
Неизвестно
управляющий имен. Михалкова, лесовод и агроном Леспромхоза Северного Края
Смерть
15.04.1932
Похороны
17.04.1932
Лютеранское кладбище
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