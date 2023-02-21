Чистяков Павел Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти15.04.1932
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Чистяков Павел Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1899
Сын: Чистяков Николай Павлович
Мать ребёнка: Чистякова Екатерина Алексеевна
С.Кузьминка
Рождение ребёнка
Между 1899 и 1932
Дочь: Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Чистякова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
23.08.1900
Мать ребёнка: Чистякова Екатерина Алексеевна
С. Кузьминка
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Чистякова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
?.02.1907
Дочь: Рождественская Нина Павловна
Мать ребёнка: Чистякова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
19.10.1908
Мать ребёнка: Чистякова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1916
Мать ребёнка: Чистякова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
07.05.1919
Сын: Чистяков Александр Павлович
Мать ребёнка: Чистякова Екатерина Алексеевна
С.Кузьминка
Работа или профессия
Неизвестно
управляющий имен. Михалкова, лесовод и агроном Леспромхоза Северного Края
Смерть
15.04.1932
Похороны
17.04.1932
Лютеранское кладбище