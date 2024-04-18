Обоев Николай Архипович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Обоев Николай Архипович

Место рождения

с. Катино, Мичуринского района, Тамбовской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Обоев Архип Семенович

Мать: Обоева Елена (Алена)

с. Катино, Мичуринского района, Тамбовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обоева Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агапочкина(Обоева) (Обоева) Антонина Николавна

Мать ребёнка: Обоева Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Обоева) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Обоева Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костина(Обоева) (Обоева) Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Обоева Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обоев Борис Николаевич

Мать ребёнка: Обоева Анна Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обоева Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
15.08.1886

Дочь: Семина(Обоева) (Обоева) Евдокия Николаевна (Архиповна)

Мать ребёнка: Обоева Анна Никифоровна

с.Змеевка, Мичуринского района, Тамбовской области
Смерть
Неизвестно
с. Катино, Мичуринского района, Тамбовской области
Похороны
Неизвестно
с. Катино, Мичуринского района, Тамбовской области

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