Обоев Николай Архипович
Место рожденияс. Катино, Мичуринского района, Тамбовской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Обоев Архип Семенович
Мать: Обоева Елена (Алена)
с. Катино, Мичуринского района, Тамбовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Обоева Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агапочкина(Обоева) (Обоева) Антонина Николавна
Мать ребёнка: Обоева Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Обоева) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Обоева Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костина(Обоева) (Обоева) Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Обоева Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Обоева Анна Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обоева Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
15.08.1886
Дочь: Семина(Обоева) (Обоева) Евдокия Николаевна (Архиповна)
Мать ребёнка: Обоева Анна Никифоровна
с.Змеевка, Мичуринского района, Тамбовской области
Смерть
Неизвестно
с. Катино, Мичуринского района, Тамбовской области
Похороны
Неизвестно
с. Катино, Мичуринского района, Тамбовской области