Обоева Анна Никифоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Обоева Анна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обоев Николай Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агапочкина(Обоева) (Обоева) Антонина Николавна

Отец ребёнка: Обоев Николай Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Обоева) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Обоев Николай Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костина(Обоева) (Обоева) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Обоев Николай Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обоев Борис Николаевич

Отец ребёнка: Обоев Николай Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обоев Николай Архипович

Рождение ребёнка
15.08.1886

Дочь: Семина(Обоева) (Обоева) Евдокия Николаевна (Архиповна)

Отец ребёнка: Обоев Николай Архипович

с.Змеевка, Мичуринского района, Тамбовской области
Смерть
Неизвестно

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