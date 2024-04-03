Обоева Анна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Обоев Николай Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агапочкина(Обоева) (Обоева) Антонина Николавна
Отец ребёнка: Обоев Николай Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Обоева) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Обоев Николай Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костина(Обоева) (Обоева) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Обоев Николай Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Обоев Николай Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1886
Дочь: Семина(Обоева) (Обоева) Евдокия Николаевна (Архиповна)
Отец ребёнка: Обоев Николай Архипович
с.Змеевка, Мичуринского района, Тамбовской области
Смерть
Неизвестно