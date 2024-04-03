Агапочкина(Обоева) (Обоева) Антонина Николавна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Обоев Николай Архипович
Мать: Обоева Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Агапочкина) Людмила
Отец ребёнка: Агапочкин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агапочкин Сергей
Отец ребёнка: Агапочкин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агапочкин ?
Смерть
Неизвестно