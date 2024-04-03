Агапочкина(Обоева) (Обоева) Антонина Николавна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Агапочкина(Обоева) (Обоева) Антонина Николавна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Обоев Николай Архипович

Мать: Обоева Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Агапочкина) Людмила

Отец ребёнка: Агапочкин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агапочкин Сергей

Отец ребёнка: Агапочкин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агапочкин ?

Смерть
Неизвестно

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