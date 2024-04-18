Обоев Архип Семенович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Обоев Архип Семенович

Место рождения

с. Катино, Мичуринского района, Тамбовской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Обоев Семен Иванов

Мать: Обоева Мария Федотовна

с. Катино, Мичуринского района, Тамбовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обоев Николай Архипович

Мать ребёнка: Обоева Елена (Алена)

с. Катино, Мичуринского района, Тамбовской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обоева Елена (Алена)

Смерть
Неизвестно
с. Катино, Мичуринского района, Тамбовской области

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