Обоев Архип Семенович
Место рожденияс. Катино, Мичуринского района, Тамбовской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Обоев Семен Иванов
Мать: Обоева Мария Федотовна
с. Катино, Мичуринского района, Тамбовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Обоева Елена (Алена)
с. Катино, Мичуринского района, Тамбовской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обоева Елена (Алена)
Смерть
Неизвестно
с. Катино, Мичуринского района, Тамбовской области