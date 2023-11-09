Белова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1878 по 1880
Дата смерти1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Белов Прокопий Павлович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Белов Прокопий Павлович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Белова Татьяна Прокофьевна
Отец ребёнка: Белов Прокопий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1950