Белова Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1878 по 1880

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1878 по 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Белов Фёдор Прокопьевич

Отец ребёнка: Белов Прокопий Павлович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Белов Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Белов Прокопий Павлович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Белова Татьяна Прокофьевна

Отец ребёнка: Белов Прокопий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Прокопий Павлович

Смерть
1950
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