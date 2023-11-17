Белов Фёдор Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Белов Прокопий Павлович
Мать: Белова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Белова Елена Фёдоровна
Мать ребёнка: Белова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Белова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Белова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно