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Белов Фёдор Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Белов Прокопий Павлович

Мать: Белова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Белова Елена Фёдоровна

Мать ребёнка: Белова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Белов Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Белова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Белов Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Белова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Белова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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