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Белов Прокопий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Белов Павел Захарович

Мать: Белова Анна Парамоновна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Белов Фёдор Прокопьевич

Мать ребёнка: Белова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Белов Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Белова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Белова Татьяна Прокофьевна

Мать ребёнка: Белова Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Анна Михайловна

Смерть
1948
Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
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