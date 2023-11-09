Белов Прокопий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1948
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Белов Павел Захарович
Мать: Белова Анна Парамоновна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Белова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Белова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Белова Татьяна Прокофьевна
Мать ребёнка: Белова Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Анна Михайловна
Смерть
1948
Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область