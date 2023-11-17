Белова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Белова Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Белов Фёдор Прокопьевич
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Белов Фёдор Прокопьевич
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Белов Фёдор Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белов Фёдор Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно