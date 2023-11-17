Белова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Белова Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Белов Фёдор Прокопьевич

Рождение ребёнка
1932

Сын: Белов Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Белов Фёдор Прокопьевич

Рождение ребёнка
1934

Сын: Белов Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Белов Фёдор Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Белов Фёдор Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Фёдор Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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