село Верхнесъезжее, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Верхнесъезжее

Нефтегорский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1215Гольковка (Верхняя Съезжая), д. каз.при рч. Съезжей.7012114481504

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Алексеевская волость
604. Вр. Съезжее (Гольковка), село бывшее государственное, при речке Съезжей, дворов 143, жителей 1101, церковь православная

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Алексеевская волость
С. Верхне-Съезжее (Гальковка тож). Б. госуд. Рус. Прав.2985Р Съезжая957315201628641

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Нефтегорский район
57166Верхнесъезжеесело52°44'с.ш.51°14'в.д.N-39-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Нефтегорский муниципальный район, Сельское поселение Зуевка
36630412106с Верхнесъезжеесело

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