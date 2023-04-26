Агапов Дементий Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1773
Отец: Агапов Матвей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Агапова) Просковья Дементьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Суздальцев Алексей Дементьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1808
Дочь: Симонова (Агапова) Федосья Дементьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Суздальцев Александр Дементьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно