Агапов Дементий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапов Дементий Матвеевич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1773

Отец: Агапов Матвей

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Агапова) Просковья Дементьевна

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Суздальцев Алексей Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1808

Дочь: Симонова (Агапова) Федосья Дементьевна

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Суздальцев Александр Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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