Суздальцев Александр Дементьевич
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти21.12.1865
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Агапов Дементий Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1836
Дочь: Карташева Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Суздальцева Авдотья Сергеевна
Рождение ребёнка
До 1837
Сын: Суздальцев Евдоким Александрович
Мать ребёнка: Суздальцева Авдотья Сергеевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Суздальцев Евлампий Александрович
Мать ребёнка: Суздальцева Авдотья Сергеевна
Бракосочетание
23.09.1864
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.12.1865