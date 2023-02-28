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Суздальцев Александр Дементьевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

21.12.1865

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Агапов Дементий Матвеевич

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1836

Дочь: Карташева Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Суздальцева Авдотья Сергеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1837

Сын: Суздальцев Евдоким Александрович

Мать ребёнка: Суздальцева Авдотья Сергеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Суздальцев Евлампий Александрович

Мать ребёнка: Суздальцева Авдотья Сергеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.09.1864

Жена: Суздальцева Анна Карповна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суздальцева Авдотья Сергеевна

Смерть
21.12.1865
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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