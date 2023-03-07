Карташева (Суздальцева) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташева (Суздальцева) Анастасия Александровна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836

Отец: Суздальцев Александр Дементьевич

Мать: Суздальцева Авдотья Сергеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Карташев Андрей Дорофеевич

Отец ребёнка: Карташев Дорофей Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.02.1856

Дочь: Агапия Дорофеевна

Отец ребёнка: Карташев Дорофей Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.06.1856

Сын: Карташев Кир Дорофеевич

Отец ребёнка: Карташев Дорофей Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.07.1858

Дочь: Марина Дорофеевна

Отец ребёнка: Карташев Дорофей Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.02.1868

Дочь: Евдокия Дорофеевна

Отец ребёнка: Карташев Дорофей Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.05.1875

Сын: Карташев Иван Дорофеевич

Отец ребёнка: Карташев Дорофей Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташев Дорофей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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