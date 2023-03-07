Карташева (Суздальцева) Анастасия Александровна
Место рождения
Дата рожденияДо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836
Рождение ребёнка
1853
Сын: Карташев Андрей Дорофеевич
Отец ребёнка: Карташев Дорофей Васильевич
Рождение ребёнка
10.02.1856
Дочь: Агапия Дорофеевна
Отец ребёнка: Карташев Дорофей Васильевич
Рождение ребёнка
27.06.1856
Отец ребёнка: Карташев Дорофей Васильевич
Рождение ребёнка
10.07.1858
Дочь: Марина Дорофеевна
Отец ребёнка: Карташев Дорофей Васильевич
Рождение ребёнка
25.02.1868
Дочь: Евдокия Дорофеевна
Отец ребёнка: Карташев Дорофей Васильевич
Рождение ребёнка
23.05.1875
Отец ребёнка: Карташев Дорофей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно