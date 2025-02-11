Карташев Кир Дорофеевич 27.06.1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Карташев Кир Дорофеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 27.06.1856, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 10.07.1857, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Карташев Дорофей Васильевич30.05.1835 г.р.
Мать
Карташева (Суздальцева) Анастасия АлександровнаДо 1836 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1856

Отец: Карташев Дорофей Васильевич

Мать: Карташева (Суздальцева) Анастасия Александровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
10.07.1857
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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