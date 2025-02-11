Карташев Кир Дорофеевич
мужской, родился 27.06.1856, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 10.07.1857, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецКарташев Дорофей Васильевич30.05.1835 г.р.
МатьКарташева (Суздальцева) Анастасия АлександровнаДо 1836 г.р.
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Рождение
27.06.1856
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
10.07.1857
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область