Суздальцев Евлампий Александрович
мужской, родился 1838, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 1838, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецСуздальцев Александр Дементьевич1812 г.р.
МатьСуздальцева Авдотья Сергеевна1808 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1838
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область