Суздальцев Евлампий Александрович 1838 — найти родственников по фамилии на Familio

Суздальцев Евлампий Александрович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1838, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 1838, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Суздальцев Александр Дементьевич1812 г.р.
Мать
Суздальцева Авдотья Сергеевна1808 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Суздальцев Александр Дементьевич

Мать: Суздальцева Авдотья Сергеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
1838
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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