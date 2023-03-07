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Суздальцев Алексей Дементьевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

16.08.1873

Пол

Мужской

Отец

До 1773 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Агапов Дементий Матвеевич

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Суздальцев Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Суздальцев Иларион Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
16.08.1873
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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