Суздальцев Алексей Дементьевич
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смерти16.08.1873
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Агапов Дементий Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Суздальцев Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Суздальцев Иларион Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
16.08.1873