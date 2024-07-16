Кречетова Мария Ивановна 20.09.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кречетова Мария Ивановна

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Место рождения

с. Билярск, Билярская волость, Чистопольский уезд, Казанская губерния

Дата рождения

20.09.1911

Дата смерти

22.06.1991

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1911

Отец: Кречетов Иван Николаевич

Мать: Кречетова Ольга Никифоровна

с. Билярск, Билярская волость, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1934

Дочь: Плесовских (Губина) Нина Степановна

Отец ребёнка: Губин Степан Иванович

г. Свердловск
Смерть
22.06.1991
г. Свердловск

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