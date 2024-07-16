Кречетова Мария Ивановна
Место рожденияс. Билярск, Билярская волость, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Дата рождения20.09.1911
Дата смерти22.06.1991
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1911
с. Билярск, Билярская волость, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1934
Дочь: Плесовских (Губина) Нина Степановна
Отец ребёнка: Губин Степан Иванович
г. Свердловск
Смерть
22.06.1991
г. Свердловск