Губин Степан Иванович
Место рожденияд.Закамень, Останинская волость,
Дата рождения27.12.1907
Дата смерти07.07.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Закамень, Останинская волость,
Рождение ребёнка
25.03.1934
Дочь: Плесовских (Губина) Нина Степановна
Мать ребёнка: Кречетова Мария Ивановна
г. Свердловск
Смерть
07.07.1975
г. Свердловск