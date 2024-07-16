Губин Степан Иванович 27.12.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губин Степан Иванович

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Место рождения

д.Закамень, Останинская волость,

Дата рождения

27.12.1907

Дата смерти

07.07.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Закамень, Останинская волость,
Рождение ребёнка
25.03.1934

Дочь: Плесовских (Губина) Нина Степановна

Мать ребёнка: Кречетова Мария Ивановна

г. Свердловск
Смерть
07.07.1975
г. Свердловск

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