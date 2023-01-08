Плесовских (Губина) Нина Степановна 25.03.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Плесовских (Губина) Нина Степановна

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Место рождения

г. Свердловск

Дата рождения

25.03.1934

Дата смерти

08.01.2023

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1968 г.р.

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1934

Отец: Губин Степан Иванович

Мать: Кречетова Мария Ивановна

г. Свердловск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Петр Васильевич

Рождение ребёнка
17.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шмелев Лев Николаевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.10.1968

Дочь: Плесовских Марина Петровна

Отец ребёнка: Плесовских Петр Васильевич

г.Свердловск
Смерть
08.01.2023
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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