Плесовских (Губина) Нина Степановна
Место рожденияг. Свердловск
Дата рождения25.03.1934
Дата смерти08.01.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1934
Отец: Губин Степан Иванович
Мать: Кречетова Мария Ивановна
г. Свердловск
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шмелев Лев Николаевич
Рождение ребёнка
03.10.1968
Дочь: Плесовских Марина Петровна
Отец ребёнка: Плесовских Петр Васильевич
г.Свердловск
Смерть
08.01.2023