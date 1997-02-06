Плесовских Петр Васильевич 02.03.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Плесовских Петр Васильевич

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Место рождения

д. Батурино, Тюменская обл.

Дата рождения

02.03.1940

Дата смерти

06.02.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Батурино, Тюменская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских (Губина) Нина Степановна

Рождение ребёнка
03.10.1968

Дочь: Плесовских Марина Петровна

Мать ребёнка: Плесовских (Губина) Нина Степановна

г.Свердловск
Смерть
06.02.1997
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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