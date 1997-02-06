Плесовских Петр Васильевич
Место рожденияд. Батурино, Тюменская обл.
Дата рождения02.03.1940
Дата смерти06.02.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Батурино, Тюменская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.1968
Дочь: Плесовских Марина Петровна
Мать ребёнка: Плесовских (Губина) Нина Степановна
г.Свердловск
Смерть
06.02.1997
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область