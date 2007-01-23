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Шмелев Лев Николаевич

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Место рождения

г. Свердловск

Дата рождения

19.02.1935

Дата смерти

23.01.2007

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1935

Отец: Шмелев Николай Николаевич

Мать: Мыльникова Анастасия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмелева (Воронина) Галина Петровна

Рождение ребёнка
17.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плесовских (Губина) Нина Степановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шмелева (Воронина) Галина Петровна

Смерть
23.01.2007

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