Шмелев Лев Николаевич
Место рожденияг. Свердловск
Дата рождения19.02.1935
Дата смерти23.01.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плесовских (Губина) Нина Степановна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шмелева (Воронина) Галина Петровна
Смерть
23.01.2007