Кречетов Иван Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кречетов Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кречетова Ольга Никифоровна

Рождение ребёнка
20.09.1911

Дочь: Кречетова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кречетова Ольга Никифоровна

с. Билярск, Билярская волость, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Смерть
Неизвестно

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