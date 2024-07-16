Кречетов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1911
Дочь: Кречетова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кречетова Ольга Никифоровна
с. Билярск, Билярская волость, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Смерть
Неизвестно