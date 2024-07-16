Кречетова Ольга Никифоровна 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКречетова Ольга Никифоровна

Кречетова Ольга Никифоровна

Место рождения

д. Билярск, Билярская волость, Чистопольский уезд, Казанская губерния

Дата рождения

1890

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Билярск, Билярская волость, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кречетов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
20.09.1911

Дочь: Кречетова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кречетов Иван Николаевич

с. Билярск, Билярская волость, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Смерть
1950

Мы используем куки для улучшения работы сайта.