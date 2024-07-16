Кречетова Ольга Никифоровна
Место рожденияд. Билярск, Билярская волость, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Дата рождения1890
Дата смерти1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Билярск, Билярская волость, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1911
Дочь: Кречетова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кречетов Иван Николаевич
с. Билярск, Билярская волость, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Смерть
1950