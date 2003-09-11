Сахаров Александр Анатольевич
Место рожденияп.Каменка
Дата рождения01.10.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1953
п.Каменка
Бракосочетание
05.08.1977
Россия Архангельская область Мезенский район п.Каменка
Рождение ребёнка
22.04.1978
Дочь: Орлова Оксана Александровна
Мать ребёнка: Сахарова Милентина Михайловна
п.Каменка Архангельская область Мезенский район
Рождение ребёнка
18.01.1983
Сын: Сахаров Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Сахарова Милентина Михайловна
п.Каменка Архангельская область Мезенский район