Сахаров Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСахаров Александр Анатольевич

Сахаров Александр Анатольевич

avatar

Место рождения

п.Каменка

Дата рождения

01.10.1953

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1953

Отец: Сахаров Анатолий Матвеевич

Мать: Сахарова Евдокия Ильинична

п.Каменка
Бракосочетание
05.08.1977

Жена: Сахарова Милентина Михайловна

Россия Архангельская область Мезенский район п.Каменка
Рождение ребёнка
22.04.1978

Дочь: Орлова Оксана Александровна

Мать ребёнка: Сахарова Милентина Михайловна

п.Каменка Архангельская область Мезенский район
Рождение ребёнка
18.01.1983

Сын: Сахаров Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Сахарова Милентина Михайловна

п.Каменка Архангельская область Мезенский район
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close