Орлова (Сахарова) Оксана Александровна
Место рожденияп.Каменка Архангельская область Мезенский район
Дата рождения22.04.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1978
п.Каменка Архангельская область Мезенский район
Рождение ребёнка
14.05.1997
Дочь: Плотникова Александра Эдуардовна
Отец ребёнка: Плотников Эдуард Александрович
п.Каменка Архангельская область Мезенский район
Рождение ребёнка
21.01.2011
Отец ребёнка: Орлов Андрей Владимирович
Архангельск
Бракосочетание
Неизвестно