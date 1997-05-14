Орлова (Сахарова) Оксана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Сахарова) Оксана Александровна

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Место рождения

п.Каменка Архангельская область Мезенский район

Дата рождения

22.04.1978

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1978

Отец: Сахаров Александр Анатольевич

Мать: Сахарова Милентина Михайловна

п.Каменка Архангельская область Мезенский район
Рождение ребёнка
14.05.1997

Дочь: Плотникова Александра Эдуардовна

Отец ребёнка: Плотников Эдуард Александрович

п.Каменка Архангельская область Мезенский район
Рождение ребёнка
21.01.2011

Сын: Орлов Тимур Андреевич

Отец ребёнка: Орлов Андрей Владимирович

Архангельск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Андрей Владимирович

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