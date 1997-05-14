Плотников Эдуард Александрович
Место рожденияп.Каменка Архангельская область Мезенский район
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
п.Каменка Архангельская область Мезенский район
Рождение ребёнка
14.05.1997
Дочь: Плотникова Александра Эдуардовна
Мать ребёнка: Орлова Оксана Александровна
п.Каменка Архангельская область Мезенский район