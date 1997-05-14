Плотников Эдуард Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Эдуард Александрович

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Место рождения

п.Каменка Архангельская область Мезенский район

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

п.Каменка Архангельская область Мезенский район
Рождение ребёнка
14.05.1997

Дочь: Плотникова Александра Эдуардовна

Мать ребёнка: Орлова Оксана Александровна

п.Каменка Архангельская область Мезенский район
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