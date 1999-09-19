Сахарова (Сафонова) Милентина Михайловна
Место рожденияп.Каменка
Дата рождения01.07.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1957
п.Каменка
Бракосочетание
05.08.1977
Россия Архангельская область Мезенский район п.Каменка
Рождение ребёнка
22.04.1978
Дочь: Орлова Оксана Александровна
Отец ребёнка: Сахаров Александр Анатольевич
п.Каменка Архангельская область Мезенский район
Рождение ребёнка
18.01.1983
Сын: Сахаров Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Сахаров Александр Анатольевич
п.Каменка Архангельская область Мезенский район