Сахарова (Сафонова) Милентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахарова (Сафонова) Милентина Михайловна

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Место рождения

п.Каменка

Дата рождения

01.07.1957

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1957

Отец: Сафонов Михаил Афанасьевич

Мать: Сафонова Галина Андреевна

п.Каменка
Бракосочетание
05.08.1977

Муж: Сахаров Александр Анатольевич

Россия Архангельская область Мезенский район п.Каменка
Рождение ребёнка
22.04.1978

Дочь: Орлова Оксана Александровна

Отец ребёнка: Сахаров Александр Анатольевич

п.Каменка Архангельская область Мезенский район
Рождение ребёнка
18.01.1983

Сын: Сахаров Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Сахаров Александр Анатольевич

п.Каменка Архангельская область Мезенский район
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