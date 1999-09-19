Сафонова Галина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонова Галина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1931

Дата смерти

19.09.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1957

Дочь: Сахарова Милентина Михайловна

Отец ребёнка: Сафонов Михаил Афанасьевич

п.Каменка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонов Михаил Афанасьевич

Смерть
19.09.1999
п.Каменка Архангельская область Мезенский район
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