Сафонова Галина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1931
Дата смерти19.09.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1957
Дочь: Сахарова Милентина Михайловна
Отец ребёнка: Сафонов Михаил Афанасьевич
п.Каменка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.09.1999
п.Каменка Архангельская область Мезенский район