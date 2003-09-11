Сахарова (Мартынова) Евдокия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1915
Дата смерти23.05.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1915
Отец: Мартынов Илья Васильевич
Мать: Мартынова Анна Федотовна
Рождение ребёнка
15.04.1948
Сын: Сахров Геннадий Анатольевич
Отец ребёнка: Сахаров Анатолий Матвеевич
п.Каменка
Рождение ребёнка
01.10.1953
Сын: Сахаров Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Сахаров Анатолий Матвеевич
п.Каменка
Рождение ребёнка
19.04.1955
Сын: Сахаров Василий Анатольевич
Отец ребёнка: Сахаров Анатолий Матвеевич
п.Каменка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.05.1972