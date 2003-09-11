Сахарова (Мартынова) Евдокия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахарова (Мартынова) Евдокия Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1915

Дата смерти

23.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1915

Отец: Мартынов Илья Васильевич

Мать: Мартынова Анна Федотовна

Рождение ребёнка
15.04.1948

Сын: Сахров Геннадий Анатольевич

Отец ребёнка: Сахаров Анатолий Матвеевич

п.Каменка
Рождение ребёнка
01.10.1953

Сын: Сахаров Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Сахаров Анатолий Матвеевич

п.Каменка
Рождение ребёнка
19.04.1955

Сын: Сахаров Василий Анатольевич

Отец ребёнка: Сахаров Анатолий Матвеевич

п.Каменка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сахаров Анатолий Матвеевич

Смерть
23.05.1972
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