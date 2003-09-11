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Сахаров Василий Анатольевич

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Место рождения

п.Каменка

Дата рождения

19.04.1955

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1955

Отец: Сахаров Анатолий Матвеевич

Мать: Сахарова Евдокия Ильинична

п.Каменка
Рождение ребёнка
14.05.?

Дочь: Дзюба Юлия Васильевна

Мать ребёнка: Сахарова Любовь Николаевна

Северодвинск Архангельская область Россия.
Рождение ребёнка
19.08.?

Дочь: Сахарова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Сахарова Любовь Николаевна

Северодвинск Архангельская область Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахарова Любовь Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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