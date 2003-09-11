Сахаров Василий Анатольевич
Место рожденияп.Каменка
Дата рождения19.04.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1955
п.Каменка
Рождение ребёнка
14.05.?
Дочь: Дзюба Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Сахарова Любовь Николаевна
Северодвинск Архангельская область Россия.
Рождение ребёнка
19.08.?
Дочь: Сахарова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Сахарова Любовь Николаевна
Северодвинск Архангельская область Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана