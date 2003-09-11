Сахаров Анатолий Матвеевич
Место рожденияд.Усть-Няфта Мезенский район Архангельская область
Дата рождения15.04.1917
Дата смерти11.09.2003
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1917
Отец: Сахаров Матвей
Мать: не указана
д.Усть-Няфта Мезенский район Архангельская область
Рождение ребёнка
15.04.1948
Сын: Сахров Геннадий Анатольевич
Мать ребёнка: Сахарова Евдокия Ильинична
п.Каменка
Рождение ребёнка
01.10.1953
Сын: Сахаров Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Сахарова Евдокия Ильинична
п.Каменка
Рождение ребёнка
19.04.1955
Сын: Сахаров Василий Анатольевич
Мать ребёнка: Сахарова Евдокия Ильинична
п.Каменка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.09.2003
п.Каменка Мезенский район Архангельская область