Сахаров Анатолий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСахаров Анатолий Матвеевич

Сахаров Анатолий Матвеевич

avatar

Место рождения

д.Усть-Няфта Мезенский район Архангельская область

Дата рождения

15.04.1917

Дата смерти

11.09.2003

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1917

Отец: Сахаров Матвей

Мать: не указана

д.Усть-Няфта Мезенский район Архангельская область
Рождение ребёнка
15.04.1948

Сын: Сахров Геннадий Анатольевич

Мать ребёнка: Сахарова Евдокия Ильинична

п.Каменка
Рождение ребёнка
01.10.1953

Сын: Сахаров Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Сахарова Евдокия Ильинична

п.Каменка
Рождение ребёнка
19.04.1955

Сын: Сахаров Василий Анатольевич

Мать ребёнка: Сахарова Евдокия Ильинична

п.Каменка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахарова Евдокия Ильинична

Смерть
11.09.2003
п.Каменка Мезенский район Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close