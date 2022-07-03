Мартынова Анна Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1915
Дочь: Сахарова Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Мартынов Илья Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1925
Дочь: Осипова Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Мартынов Илья Васильевич
д.Малая Нисогора Лешуконский район Архангельская область
Рождение ребёнка
20.01.1930
Дочь: Маркова Серафима Ильинична
Отец ребёнка: Мартынов Илья Васильевич
Рождение ребёнка
03.02.1933
Сын: Мартынов Иван Ильич
Отец ребёнка: Мартынов Илья Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно