Мартынова Анна Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова Анна Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1915

Дочь: Сахарова Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Мартынов Илья Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1925

Дочь: Осипова Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Мартынов Илья Васильевич

д.Малая Нисогора Лешуконский район Архангельская область
Рождение ребёнка
20.01.1930

Дочь: Маркова Серафима Ильинична

Отец ребёнка: Мартынов Илья Васильевич

Рождение ребёнка
03.02.1933

Сын: Мартынов Иван Ильич

Отец ребёнка: Мартынов Илья Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Илья Васильевич

Смерть
Неизвестно
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